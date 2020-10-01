РИАМО - 1 окт. В Подмосковье после курса лечения от Covid-19 за сутки выздоровел 171 человек, с начала пандемии в регионе вылечились 56 423 пациента, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

Всех граждан выписали после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

Всего на настоящий момент в Подмосковье выявлено 73 832 случая коронавирусной инфекции.

В Подмосковье работает «горячая» линия 8 800 550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru. При появлении любых симптомов ОРВИ необходимо вызывать врача на дом.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и других регионов России, а также из-за рубежа.

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Текстовая трансляция

1 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Помдсоковье

- За сутки в России зарегистрировали 8 945 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 230 больных. В Москве - 2 424.

- Более 38 тыс мигрантов протестировали на Covid‑19 в Подмосковье с 29 июля. Выявлено 45 случаев заражения.

- Еще 1211 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. За весь период пандемии в городе выздоровели 249 861 человек.

- В столице за сутки скончались 24 пациента с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5254 человека