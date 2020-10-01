РИАМО - 1 окт. АО «Архбум» намерено оптимизировать производственные процессы за счет использования лучших практик повышения производительности труда и стать более конкурентоспособным на непростом рынке гофропродукции в России, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Компания стала участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Московской области. Сейчас идет формирование групп из числа сотрудников «Архбум» в Истринском и Подольском филиалах. Сами тренинги по бережливому производству пройдут на базе Истринской площадки АО «Архбум», — говорится в сообщении.

В настоящий момент прорабатывается вопрос об участии специалистов АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК, учредители — Минэкономразвития и ООО «ВЭБ Инжиниринг» (группа ВЭБ) в обучении сотрудников «Архбум».

Одновременно в подмосковных филиалах компании пройдет корпоративное обучение и в «Школе экспорта АО «Российский экспортный центр» с целью выхода на международный уровень торговли и повышения эффективности экспортных поставок.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался в России с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.​​