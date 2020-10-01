РИАМО - 1 окт. В Московской области за прошедшие сутки выявили 230 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев достигло 73,8 тысячи, сообщает оперативный штаб по ситуации с Covid-19 в Подмосковье.

За сутки в регионе вылечился 171 человек, скончались с диагностированным коронавирусом шесть пациентов.

«Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 73 832 случая заболевания коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

Всего за период пандемии умерли 1 344 пациента. Выздоровели и выписались 56 423 человека.

Жителям региона, которые входят в группу риска по заражению Covid-19, пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендовали не выходить из дома без необходимости.

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Текстовая трансляция

1 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Помдсоковье

- За сутки в России зарегистрировали 8 945 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 230 больных. В Москве - 2 424.

- Более 38 тыс мигрантов протестировали на Covid‑19 в Подмосковье с 29 июля. Выявлено 45 случаев заражения.

- Еще 1211 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. За весь период пандемии в городе выздоровели 249 861 человек.

- В столице за сутки скончались 24 пациента с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5254 человека