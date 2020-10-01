РИАМО - 1 окт. Северное отделение Среднерусского банка ПАО Сбербанк профинансировало строительство нового завода газоразделительных мембран «Грасис-Тех» на территории особой экономической зоны «Дубна» Московской области, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Основное направление деятельности компании - разработка и производство современных высокотехнологичных систем разделения газов, подготовки и переработки природного и попутных нефтяных газов.

Для финансирования строительства «Грасис-Тех» была выпущена банковская гарантия на сумму 550 млн рублей. В рамках проекта используется уникальная технология на базе собственных разработок Группы Грасис.

«Финансирование развития научно-производственных и высокотехнологичных разработок является одним из стратегических приоритетов для Сбербанка. Мы рады оказать содействие такому перспективному проекту, поскольку высоко оцениваем потенциал наших партнеров и их вклад в развитие экономики страны», - сказал управляющий Северным отделением Среднерусского банка ПАО Сбербанк Сергей Фролов​.

«Это уникальное высокотехнологичное производство, единственный в России и СНГ завод по производству элементов на основе половолоконной нанокомпозитной мембраны для подготовки попутного нефтяного и природного газа. Использование мембранных технологий позволит России на многие десятилетия оставаться лидером в производстве гелия», - отметил Генеральный директор ООО «Грасис-Тех» Дмитрий Щавелев.​