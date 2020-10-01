В грядущие выходные жителей и гостей Московского региона ждет множество мероприятий. Поклонники музыки смогут посетить концерты Моргенштерна, Чичериной или послушать удивительный дуэт органа и аккордеона в одном из столичных соборов. Также в ближайший уикенд состоится экскурсия на «Мосфильм», Дарвиновский музей проведет ряд активностей для детей и взрослых ко Дню защиты животных, а в Театре имени Ермоловой покажут комедию без слов «Ревизор». А любимый фестиваль фанатов комиксов и видеоигр Comic Con в этом году пройдет в онлайн-формате.

ПЯТНИЦА, 2 октября

Концерт Моргенштерна в Gipsy

Где: г. Москва, Болотная наб., д. 3/4, стр. 2

Когда: 2 октября в 23:00

Стоимость: от 3 500 рублей

В пятницу на сцену Gipsy выйдет популярный хип-хоп исполнитель Моргенштерн. Двери откроют в 23:00, артист начнет выступление не раньше 02:00 часов ночи. Организаторы предупреждают, что в случае несоблюдения правил посещения клуб может отказать во входе. Узнать подробности и приобрести билеты можно на сайте бара.

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Сеанс арт-терапии Reset 2.0

сайт центра современного искусства «МАРС»

Где: г. Москва, Пушкарев пер., д. 5

Когда: 2, 3 и 4 октября

Стоимость: от 950 рублей

Тем, кто устал от городской суеты, можно попробовать восстановить силы с помощью сеанса арт-терапии Reset 2.0, который ежедневно проходит в центре современного искусства «МАРС». Иммерсивная выставка посвящена влиянию различных цветов, звуков и ароматов на человеческое восприятие. Посетителей ждут интерактивные инсталляции, объекты натуральной природы и сеанс VR в массажном кресле. Организаторы утверждают, что в совокупности все эти элементы помогают избавиться от стресса и восполнить эмоциональные ресурсы. Билеты можно приобрести на официальном сайте центра.

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Комедия без слов «Ревизор»

сайт Театра имени Ермоловой

Где: г. Москва, ул. Тверская, д. 5/6

Когда: 2 октября в 19:00

Стоимость: от 200 рублей

В пятницу, 2 октября, на сцене Театра имени Ермоловой покажут комедию без слов «Ревизор», поставленную по одноименной пьесе Николая Гоголя. Зрителей ждет классический сюжет – некий Хлестаков приезжает в уездный город, а городничий и все чиновники принимают его за ревизора. В главных ролях: Кристина Асмус, Олег Филипчик, Елена Полянская, Александр Кудин и другие. Продолжительность спектакля – 80 минут без антракта. Билеты можно приобрести на официальном сайте театра.

Выставка «Обратная сторона метро»

сайт Центра Гиляровского

Где: г. Москва, Столешников пер., д. 9, стр. 5

Когда: 2 октября – 8 ноября

Стоимость: 200 рублей

В Центре Гиляровского в пятницу, 2 октября, открывается выставка «Обратная сторона метро», посвященная 85-летию Московского метрополитена. Для ее создания кураторы Музея Москвы вместе с художниками арт-группы «Сезоны» несколько месяцев исследовали скрытую жизнь подземки и делали зарисовки самых необычных мест. Кроме того, среди экспонатов числятся подлинные фрагменты рельсов, трафареты, графики движения поездов и многое другое. Во время экскурсии посетителям расскажут о тех, кто хранит и обслуживает метро, как моют вагоны и сколько составов движется одновременно по всем веткам. Узнать подробности и приобрести билеты можно на сайте Музея Москвы.

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Выставка «Я, Энди Уорхол»

Где: г. Москва, ул. Крымский вал, д. 10

Когда: с 25 сентября

Стоимость: от 600 рублей

В здании Новой Третьяковки продолжается самая масштабная выставка работ легендарного американского художника Энди Уорхола. В составе экспозиции около 200 шедевров поп-арта, в том числе знаменитые «Мэрилин», «Банка с супом Кэмпбелл», «Вымирающие виды» и многие другие. Выставку дополнят интересные инсталляции, интерактивные объекты и показы фильмов Энди Уорхола. Билеты можно приобрести на сайте «Яндекс. Афиша».

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СУББОТА, 3 октября

Экскурсия на «Мосфильм»

Где: г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 1

Когда: 3 октября в 09:00, 12:30 и 15:00

Стоимость: от 600 рублей

«Мосфильм» – самое крупное предприятие киноиндустрии в России. Здесь произвели такие культовые картины, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука» и «Джентльмены удачи». Сейчас у жителей и гостей столицы есть возможность заглянуть за кулисы мира кино. Во время экскурсии участникам покажут съемочные площадки, гримерные, костюмерные, а также уникальный реквизит, в том числе автомобиль Штирлица и знаменитый «Фердинанд», на котором приехала на место преступления группа Жеглова. Продолжительность сеанса – 90 минут. Билеты можно приобрести на сайте «Яндекс. Афиша».

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«От Баха до Пьяццоллы. Орган и аккордеон»

Где: г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 27/13

Когда: 3 октября в 20:00

Стоимость: от 900 рублей

В субботу в Римско-католическом кафедральном соборе соединится в одно целое звучание двух удивительных инструментов – органа и аккордеона. Андрей Соколов и Мария Макарова сыграют произведения великих композиторов – Иоганна Баха, Сезара Франка, Камиля Сен-Санса, Астора Пьяццоллы и других. Концерт начнется в 20:00. Билеты можно приобрести на сайте «Яндекс. Афиша».

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Мероприятия ко Дню защиты животных

сайт Дарвиновского музея

Где: г. Москва, ул. Вавилова, д. 57

Когда: 3 октября с 10:30 до 16:00

Стоимость: уточнять на сайте музея

В субботу, 3 октября, Дарвиновский музей отмечает Всемирный день защиты животных. В выставочных залах пройдет множество активностей для детей и взрослых – лекции от специалистов Московского зоопарка, интерактивные и интеллектуальные игры, мастер-классы по каллиграфии и мыловарению и многое другое. Мероприятия начнутся в 10:30 и продлятся до 16:00 часов. Подробную информацию можно узнать на сайте музея.

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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 октября

Онлайн-фестиваль Сomic Con Russia

страница Moscow Comic Convention в социальной сети "ВКонтакте"

Где: сообщество Comic Con Russia во «ВКонтакте»

Когда: 3 и 4 октября

Стоимость: бесплатно

Ежегодно фестиваль Comic Con собирает под одной крышей поклонников комиксов, фантастики, аниме, видеоигр и косплея. В 2020 году мероприятие должно было пройти на площадке «Крокус Экспо», но из-за пандемии организаторы приняли решение перенести его на следующий год. Чтобы фанаты всего сверхъестественного не были слишком огорчены, 3 и 4 октября в сообществе Comic Con Russia во «ВКонтакте» проведут прямую трансляцию, во время которой презентуют зрителям новые книги, комиксы и игры, разыграют подарки и проведут первый интерактивный конкурс косплея.

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Концерт Чичериной

Где: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11

Когда: 4 октября в 20:00

Стоимость: от 500 рублей

В воскресенье, 4 октября, на сцену «ГлавClub Green Concert» выйдет лауреат премии «Золотой граммофон», частый гость фестиваля «Нашествие», автор песни «Ту-лу-ла» и исполнитель хита «Мой рок-н-ролл» Юлия Чичерина. Большой осенний концерт состоится в честь 20-летия группы. Начнется мероприятие в 20:00. Билеты можно приобрести на сайте клуба.

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Онлайн-экскурсия по Музею скорой помощи

сайт департамента здравоохранения Москвы

Где: сайт Станции скорой медицинской помощи им. А.С. Пучкова

Когда: в любое время

Стоимость: бесплатно

Прогуляться по Музею скорой помощи и ознакомиться с его экспонатами теперь возможно и в онлайн-формате. В выставочных залах учреждения представлены документы и фотографии, медицинские методические и учебные пособия, форма врачей скорой помощи, медицинская аппаратура и приборы связи разных времен – от советского периода до начала 2000-х годов.

Музей можно посетить и в реальности. Экскурсии здесь проводят каждый второй и четвертый вторник месяца. Количество мест ограничено. Для участия необходимо оставить заявку на сайте.