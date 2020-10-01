РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 окт. Команда из подмосковного Красногорска АНО «Новый Город» получила два гранта на арт-кластере «Таврида» на реализацию творческих проектов, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Молодежная команда АНО «Новый Город» приняла участие в грантовом конкурсе Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) на арт-кластере «Таврида» в Крыму.

«Участники из Красногорска достойно защитили проекты и взяли сразу два гранта в номинации «Инициативы творческой молодежи» на реализацию двух творческих проектов - «Всероссийский молодежный окружной конкурс искусств «Город А» ЦФО РФ» и открытый Московский областной фестиваль «Территория свободного творчества «Новый город», - говорится в сообщении.

Масштабные мероприятия организаторы планируют провести в 2021 году.

Фестиваль «Таврида - арт» представляет собой креативный кластер, в котором опытные и начинающие творцы общаются, генерируют новые идеи, обсуждают текущие и будущие проекты. Ежегодно фестиваль собирает тысячи участников и зрителей.