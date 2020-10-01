РИАМО - 1 окт. За минувшие сутки в столице госпитализировано 827 человек с коронавирусом, всего подтверждено 2 424 случая заражения, сообщает оперативный штаб Москвы.

«Среди новых выявленных случаев 38,0% — люди от 18 до 45 лет, 31,3% — от 46 до 65 лет. Еще 12,0% — жители в возрасте от 66 до 79 лет. При этом только 5,1% — старше 80 лет», — говорится в сообщении.

От общего числа новых заболевших 13,6% являются детьми. Все пациенты находятся под медицинским наблюдением.

Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в Москве на текущий момент составляет 295 025.

В российской столице, как и во всем мире, увеличивается количество новых случаев Covid-19, но в Москве на сегодняшний день цифры в три раза ниже, чем были на пике пандемии.

С 28 сентября пенсионерам старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями, а также беременным женщинам рекомендуют по возможности оставаться дома и избегать общественных мест.

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Текстовая трансляция

1 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Помдсоковье

- За сутки в России зарегистрировали 8 945 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 230 больных. В Москве - 2 424.

- Более 38 тыс мигрантов протестировали на Covid‑19 в Подмосковье с 29 июля. Выявлено 45 случаев заражения.

- Еще 1211 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. За весь период пандемии в городе выздоровели 249 861 человек.

- В столице за сутки скончались 24 пациента с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5254 человека