РИАМО - 1 окт. Сезон работы фонтанов на территории столицы продлили до 10 октября, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В связи с установившейся теплой погодой мэром города Сергеем Собяниным принято решение продлить сезон работы московских фонтанов до 10 октября, традиционно он завершается 1 октября. Затем они будут остановлены и проведены специальные мероприятия по консервации на зиму», – сказал Бирюков.

Он отметил, что зимой фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами закрывают специальными конструкциями.

Перед открытием нового сезона специалисты подготовят фонтаны. Их очистят от грязи, промоют спецраствором, а также проверят лампы подсветки и трубы. Все работы будут проводиться в срок до 25 дней.