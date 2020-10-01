РИАМО - 1 окт. Правительство России продлило до 10 января 2021 года программу кешбэка за туры по стране, максимальный размер возврата за поездку вырос до 20 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

«Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком будут позднее объявлены Ростуризмом», – уточняется в сообщении.

После внесения изменения россияне смогут отправляться во время второго этапа программы в путешествия на новогодних праздниках.

«Продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с четырех до двух ночей, минимальная стоимость путевки больше не ограничивается. Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей», – отмечается в материале.

Путешествие можно оплатить только при помощи карты «Мир». Кешбэк вернется на нее за пять дней.​