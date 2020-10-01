РИАМО - 1 окт. В столице за прошедшие сутки выявили 2424 случая заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии зафиксировано 295 025 случаев инфицирования, сообщает оперативный штаб Москвы.

За прошедшие сутки в столице выздоровели 1211 человек после курса лечения от инфекции, общее число выздоровевших составило 249 861.

Также за сутки в мегаполисе скончались 24 пациента с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5254 человека.

В России за сутки зарегистрировали 8945 случаев заражения коронавирусной инфекцией. У 27,1% пациентов нет клинических проявлений заболевания. Умерли 169 человек, выздоровели 5 985 пациентов.

Общее число случаев инфицирования по России на текущий момент составляет 1 185 231. За весь период пандемии жертвами коронавируса стали 20 891 пациент, вылечились 964 242 человека.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в котором отмечено, что рекомендации по соблюдению домашнего режима жителями старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями будут действовать до 28 октября включительно.

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Текстовая трансляция

1 ОКТЯБРЯ

- Более 38 тыс мигрантов протестировали на Covid‑19 в Подмосковье с 29 июля. Выявлено 45 случаев заражения.

- Еще 1211 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. За весь период пандемии в городе выздоровели 249 861 человек.

- В столице за сутки скончались 24 пациента с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5254 человека