РИАМО - 1 окт. Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов 30 сентября провел личный прием населения, в ходе которого градоначальник ответил на волнующие жителей вопросы, главными из которых стали предложения по благоустройству дворовых территорий, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Продолжаю серию личных приемов населения, ответил на вопросы, волнующие наших жителей. Они касались жилищных проблем, работы управляющих компаний, благоустройства придомовых территорий и многого другого», - сказал Каторов.

Он отметил, что на подобные встречи жители все чаще стали приносить фото- и видеосвидетельства, что помогает сразу увидеть ситуацию.

«Например, как рассказала и показала жительница дома №10 по улице Гагарина Марина Царева, во дворе появились участки асфальта, труднопроходимые после дождя, а еще в доме есть жители, нарушающие покой других собственников квартир. Дал поручения в кратчайшие сроки устранить проблемы по этому адресу», - добавил Каторов.

Помимо этого, в 2020 году завершены работы по комплексному благоустройству всей улицы Гагарина. Проект реализовывался совместно с градообразующим предприятием АО «ВПК «НПО машиностроения».