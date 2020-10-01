РИАМО - 1 окт. В Подмосковье отопление дали на 6 756 (99,8%) социальных объектах и в 40 486 (91%) многоквартирных жилых домах, в которых проживает примерно шесть миллионов челвоек, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Все объекты энергетики и ЖКХ готовы к отопительному сезону на 100%. <…> Включение отопления в домах — сложный технологический процесс и может занимать до 10 дней», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

18 сентября начали отапливать объекты социальной сферы. 21 сентября началась подача тепла в жилые дома на территории Подмосковья.

На 100% отопление дали в Бронницах, Власихе, Восходе, Дмитровском округе, Домодедове, Егорьевске, Звездном городке, Ивантеевке, Истре, Котельниках, Красноармейске, Красногорске, Краснознаменске, Луховицах, Лыткарине, Люберцах, Можайском округе, Протвине, Раменском округе, Реутове, Серебряных прудах, Солнечногорске, Ступине, Шаховской, Электрогорске.

В общей сложности специалисты проверили и подготовили около 2,6 тысячи котельных, около 10,3 тысячи километров теплосетей, 53,8 тысячи многоквартирных жилых домов, 150,7 тысячи километров электрических сетей, 38,8 тысячи электросетевых подстанций и 53,2 тысячи километров газопроводов.