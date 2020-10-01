РИАМО - 1 окт. Согласно данным Московской биржи, рубль укрепился на торгах в четверг к доллару и евро, сообщает Газета.ru.

«Курс доллара расчетами «завтра» снижался на 43 копейки, до 77,2 рубля, курс евро — на 38 копеек, до 90,68 рубля», — говорится в сообщении.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет слабо — на 0,09%, до 42,34 доллара за баррель.

Аналитики считают, что все внимание инвесторов сейчас приковано к конфликту в Нагорном Карабахе, поэтому этот геополитический риск будет отражаться на рубле.​