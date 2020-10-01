РИАМО - 1 окт. За пять лет существования портала «Добродел» через него оформили 3,7 миллиона обращений, всего на портале зарегистрировано 1,7 миллиона жителей Подмосковья, а в приложении пользуются сервисом 580 тысяч человек, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Добродел» был запущен для быстрого решения проблем жителей региона 1 октября 2015 года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Добродел» стал одной из лучших практик получения обратной связи от жителей, выстроенной по принципу «здесь и сейчас». Это значит, что благодаря цифровым технологиям пользователи в любой момент времени могут сообщить властям о том, что их волнует, просто нажав несколько кнопок на своем смартфоне или компьютере», – сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

Он добавил, что об эффективности портала говорят цифры. Жители Московской области подтвердили решение уже 1,7 миллиона проблем, а каждый день подтверждаются еще 6 тысяч принятых решений. 1,1 миллиона обращений уже решены и ждут подтверждения жителей.

На портале можно обратиться по 606 подкатегориям из 22 направлений, – от уборки в многоквартирных домах до получения госуслуг в электронном виде. Качеству ответов жителям уделяется большое внимание, для этого ввели функцию возврата ответа на доработку.

Зарегистрироваться на портале можно на сайте dobrodel.mosreg.ru, через мобильное приложение для Android или iOS. Написать обращение можно в разделе «Сообщения», затем нужно вписать выбрать категорию и городской округ, описать суть проблемы, прикрепить фотографии, выбрать местоположение на карте, нажать кнопку «Создать сообщение».

Профильные ведомства рассматривают сообщение в течение 24 часов, затем проблема решается или назначается дата ее решения. После этого жителю приходит отчет о выполненной работе.

Кроме того, на «Доброделе» проводятся электронные голосования, где жители решают, какие объекты войдут в областные программы – по строительству или ремонту дорог, благоустройству дворов, замене освещения, капремонту медучреждений.

С момента запуска портала прошло 47 голосований и 217 опросов, в которых приняли участие 1,4 миллиона человек.