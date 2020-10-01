РИАМО - 1 окт. Очередной донорский день пройдет в Центральной городской клинической больнице подмосковного Реутова 7 октября, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Организаторы акции «День донора» ждут всех неравнодушных людей старше 18 лет, весом больше 50 килограммов, тех, кто не имеет противопоказаний к сдаче крови, в Центральной городской клинической больнице по улице Ленина, 2А в конференц-зале. Акция продлится с 09:00 до 13:00. Телефон для желающих сдать кровь: +7(905)534-79-26. Подробную информацию о донорстве можно посмотреть на сайте yadonor.ru», - говорится в сообщении.

Каторов обратился ко всем неравнодушным жителям с благодарностью за помощь другим людям.

«Донорство ежедневно спасает тысячи людей, но с каждым годом свободной крови нужно все больше. Переливание помогает продлить жизнь, является неотъемлемой частью при проведении некоторых хирургических процедур. Хочу выразить благодарность донорам Реутова за небезразличие и активную жизненную позицию», - сказал Каторов.

Акции по сдаче донорской крови проходят в Реутове с 2005 года, за это время донорами в Центральной городской клинической больнице стали тысячи человек.