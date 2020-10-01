РИАМО - 1 окт. В Подмосковье с 29 июля проверили на коронавирусную инфекцию около 38,5 тысяч иностранных граждан, которые получают патент для осуществления трудовой деятельности на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

За это время было выявлено 45 случаев заражения Covid-19 у мигрантов.

«На территории Единого миграционного центра Московской области иностранные граждане могут пройти все необходимые обследования на наличие заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче патента», — сказала директор ГБУ «Единый миграционный центр Московской области» Татьяна Куприна.

Она добавила, что теперь нельзя получить патент при выявлении положительного результата теста на коронавирус.

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Текстовая трансляция

1 ОКТЯБРЯ

- Более 38 тыс мигрантов протестировали на Covid‑19 в Подмосковье с 29 июля. Выявлено 45 случаев заражения.

- Еще 1211 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. За весь период пандемии в городе выздоровели 249 861 человек.

- В столице за сутки скончались 24 пациента с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5254 человека