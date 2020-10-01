РИАМО - 1 окт. Следователи ГСУ СК России по столице при содействии сотрудников ФСБ России и МВД России задержали администратора сообщества UBER ALLES по подозрению в призывах к осуществлению террористической деятельности на территории столицы, сообщила представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По версии следствия, в период с марта 2018 года по март 2019 года подозреваемая совместно с соучастниками в сети Интернет, то есть в свободном доступе для неограниченного круга лиц, в сообществе UBER ALLES разместила материалы, призывающие к осуществлению террористической деятельности, а также экстремистского содержания», — сказала Иванова.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» и части 2 статьи 282 УК РФ «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет».

При содействии сотрудников ФСБ России и МВД России по подозрению в совершении преступления был задержан один из администраторов сообщества UBER ALLES. При обыске у фигуранта дела изъяли компьютерную технику, экстремистскую литературу, холодное оружие и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Следствие собирается ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы. Также следствие проводит мероприятия для поимки всех причастных к преступлению. Расследование дела продолжается.