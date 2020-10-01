РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 окт. В подмосковных Люберцах для жителей в четверг пройдет онлайн спортивный мастер-класс, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В четверг, 1 октября, культурно-досуговый центр «Союз» приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. В 12:00 начнется мастер-класс «Спортивная осень», посвященный Международному дню пожилых людей», - говорится в сообщении.

В 15:00 состоится культурно-развлекательная программа «Мелодии осени». В 19:00 начнется концерт «Золотая пора» к Международному дню пожилых людей.

Мероприятия пройдут по ссылке: http://www.instagram.com/kdc_soyuz.