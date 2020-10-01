РИАМО - 1 окт. Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) выявила слабые места в новом законе, который обязывает банки вернуть заемщику часть страховой премии при досрочном погашении кредита и полную сумму в «период охлаждения» — 14 дней со дня подписания договора, пишет в четверг газета «Известия».

Часто заемщику продают страховку жизни, оторванную от кредита.

«В таком случае страховка оказывается как бы «оторванной» от кредита, и его досрочное погашение не может стать основанием для разрыва отношений со страховой компанией, поскольку полис продолжает действовать и после полного расчета с банком», — сказал глава КонфОП Дмитрий Янин.

Иногда страховая компания не возвращает страховую премию при досрочном расторжении договора после окончания действия «периода охлаждения».

По словам Янина, было бы лучше делать перерасчет страховой премии по итогам 12 месяцев, пропорционально «незапланированному» уменьшению суммы долга в течение года (страхового периода).

А некоторые банки сразу берут полную стоимость страхования по многолетнему кредиту, несмотря на то, что сумма страхования должна уменьшаться по мере выплаты кредита.

Кроме того, новый закон вступил в силу с 1 сентября, и распространяется на отношения, которые возникли после 1 сентября.

Также заемщики должны знать, что при взятии ипотеки обязательной является только страхование недвижимости, а остальные страховки —​ добровольными.