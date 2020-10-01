РИАМО - 1 окт. Более 420 тысяч животных получили прививку от бешенства в Подмосковье с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Количество заразившихся бешенством по отношению к 2018 году снизилось на 50%, а на середину сентября было зарегистрировано лишь 67 тестов, результаты которых оказались положительными», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Специалисты также провели 1 654 исследования на бешенство, из которых в 71 случае результаты оказались положительными.

«Использование малой авиации позволяет эффективно бороться с бешенством животных в регионе», - отметил Разин.

Кроме того, количество случаев бешенства помогли уменьшить дополнительная раскладка вакцины и отстрел диких животных в очагах распространения заболевания.