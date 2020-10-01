РИАМО - 1 окт. Жители России получат возможность уменьшить налог на недвижимое имущество на 20–30%, сообщает в четверг газета «Известия».

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил присылать в личный кабинет на «Госуслугах» предварительную переоцененную кадастровую стоимость квартир. С помощью такого шага можно будет оспорить получившуюся сумму до выставления размера налога.

«Если бы гражданин мог в удобной форме своевременно видеть именно предварительные результаты оценки своей недвижимости, это бы позволило ему оперативно корректировать ее результаты на этом этапе, а значит, и снижать будущий налог на имущество», — сказал директор координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин.

Завышение кадастровой стоимости недвижимости случается часто, особенно в отношении старого жилья в престижных районах. Причиной ошибок является то, что в определении цены большое значение имеет стоимость земли, а на высокий коэффициент износа дома смотрят не всегда. Кадастровая переоценка проводится не реже чем раз в пять лет и не чаще чем раз в три года во всех субъектах, в городах федерального значения — раз в два года.

Нередко люди осознают, что их недвижимость была оценена дороже, чем она реально стоит, лишь после получения счета для оплаты налога. Для оспаривания суммы нужно самому получать выписку в Росреестре, обращаться к оценщику и подавать заявление в спецкомиссию по спорам.

При этом оспаривать предварительную оценку легче, чем финальную. Нужно лишь обратиться в ГБУ, а также предоставить подтверждающие документы о реальной стоимости.

«Предложение правильное и своевременное, зачастую при переоценке кадастровой стоимости совершаются ошибки. Обычно стоимость завышается на 20–30%, и, как правило, это касается частных домов, которые сложно оценить, а также земельных участков», — сказал председатель Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.

По словам вице-президента палаты налоговых консультантов России Геннадия Сандырева, при снижении переоцененной стоимости пропорционально можно уменьшить и сумму налога.

В ОНФ также призвали ввести поправочный коэффициент при оценке недвижимости в этом году из-за Covid-19.