РИАМО - 1 окт. Полицейские задержали на территории городского округа Ленинский в Подмосковье 36-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемого в организации занятия проституцией, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Преступник организовал на участке трассы А-105 неподалеку от деревни Коробово место, на котором за деньги оказывались интимные услуги.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий после передачи денег за оказание интимных услуг клиенту задержаны две женщины в возрасте 35 и 36 лет. В отношении них полицейскими составлены протоколы об административном правонарушении по статье 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией». На каждую из них наложен штраф в размере 1,5 тысяч рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Затем был задержан организатор незаконной деятельности. Он «подыскивал жриц любви, на своем автомобиле осуществлял их доставку к месту назначения и обеспечивал безопасность». Кроме того, он собирал деньги за совершенную работу.

«В ходе личного досмотра злоумышленника и его транспортного средства обнаружены и изъяты телефоны, сим-карты и денежные средства», – добавила Петрова.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.