РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 окт. Главный федеральный инспектор по Московской области Александр Петухов, первый заместитель министра строительного комплекса региона Александр Вилькомир и глава Балашихи Сергей Юров проверили ход строительства детского сада на 80 мест в микрорайоне Южный, работы планируют завершить к концу текущего года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Дошкольное учреждение возводится вблизи дома №26 по улице Твардовского в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«Мы осмотрели строительную площадку и заслушали доклад подрядчика. Работы здесь планировалось закончить в конце октября, но из-за пандемии коронавируса и сопутствующих проблем сроки были серьезно сорваны. Сейчас перед порядной организацией стоит задача сдать детский сад к концу года. Его очень ждут в густонаселенном микрорайоне Южный, поэтому эта задача должна быть выполнена», - сказал Юров.

На сегодняшний день подрядчик завершил монолитные работы и проложил тепловые сети. Частично выполнены работы по монтажу канализации.

По словам заместителя генерального директора компании «Арс-строй» Асхата Гареева, сейчас в здании устанавливают гипсокартонные перегородки, выполняют электромонтажные работы и монтируют систему вентиляции.

«Еще нужно завершить фасадные работы», - отметил Гареев.

Чтобы выполнить работы в срок, подрядная организация увеличит число специалистов на строительной площадке. До момента сдачи детского сада в эксплуатацию здесь будут трудиться в три смены около 100 человек.