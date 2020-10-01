РИАМО - 1 окт. Благодаря быстрой сдаче в эксплуатацию инфекционной больницы в поселении Вороновское в ТиНАО, строительство объектов здравоохранения на территории столицы ускорят, сказал журналистам руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Мы построили объект в Вороновском в рекордно короткие сроки – за 34 дня <…> Поэтому нам была поставлена задача ускорить строительство (медицинских - ред.) объектов. Мы пересмотрели планы и те объекты, которые за планированы на 2023 год, мы приближаем (на более ранние сроки – ред.)», — сказал Загрутдинов.

При этом он подчеркнул, что ускорение темпов строительства медицинских учреждений не связано с пандемией коронавирусной инфекции.

Инфекционный центр в новой Москве заработал в апреле. Медучреждение вошло в состав городской клинической больницы №68 имени В. П. Демихова. На территории комплекса были возведены общежития для медиков, лечебный, диагностический, лабораторный и реанимационный блоки.