РИАМО - 1 окт. Шесть объектов образования на 2,5 тысячи мест ввели в эксплуатацию с начала текущего года, сообщил журналистам руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Мы ввели шесть объектов на 2,5 тысячи мест суммарно. Детишки пришли уже в новые комфортные школы и детские сады», — сказал Загрутдинов.

За четвертый квартал 2020 года планируется ввести в эксплуатацию еще семь объектов на более чем 3,5 тысячи мест.