РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 окт. График работы офисов многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг изменился в подмосковном Красногорске с четверга, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«График работы отделений МФЦ изменился с 1 октября 2020 года», – говорится в сообщении.

Отделение «Твой дом» работает теперь ежедневно с 8:00 до 21:00, отделения «Красный кит» и «Парк-2» – также без выходных, с 8:00 до 20:00.

Отделения МФЦ в теротделах «Нахабино», «Путилково» и «Ильинское» работают с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу, воскресенье – выходной.