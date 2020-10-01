РИАМО - 1 окт. В столице планируется ввести в эксплуатацию 100 километров автомобильных дорог до конца текущего года, сообщил журналистам руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Сейчас самая активная пора для строителей. <…> Мы раскрутили маховик, как и обещали, введем 100 километров дорог до конца года. 67 километров дорог уже ввели», — сказал Загрутдинов.

Он добавил, что дорожное строительство идет хорошими темпами. Сформированы планы на три года.