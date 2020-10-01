РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 окт. Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин лично проверил, как организован утренний фильтр в МБОУ КСОШ №3, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В МБОУ КСОШ №3 на входе у всех детей измеряют температуру, при необходимости выдают маски, перчатки и антисептики – и так в каждом образовательном учреждении города. Все они обеспечены бесконтактными градусниками.

«Преподаватели и сотрудники школы ответственно подходят к проверке, дети уже привычным движением подставляют запястья для измерения температуры», – сказал Жигалкин.

Директор школы Елена Иванова рассказала, что входные потоки в школу разделены для избежания столпотворений. А также в учреждении есть достаточное количество бесконтактных градусников, каждый кабинет оснащен обеззараживающей лампой, а общие помещения – рециркуляторами воздуха.

«Мы видим, как сейчас увеличивается количество заболеваний коронавирусом в столице. И я не собираюсь нагнетать, но просто напоминаю: избегайте тесного общения с людьми, чаще мойте руки, укрепляйте иммунитет», – призвал Жигалкин.

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