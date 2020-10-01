РИАМО - 1 окт. Уже 66 домов введено в эксплуатацию по программе реновации жилфонда в Москве, в этом году построено 14 объектов, сообщил журналистам руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

«Мы ввели 66 жилых домов, в этом году еще 14. Из-за коронавируса месяц простояли, но потом наращивали объемы строительства», — сказал Загрутдинов.

Он добавил, что в настоящее время в столице 180 объектов находятся на разной стадии строительства, еще 80 — на стадии проектирования.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в столице в 2017 году. Она затронет более 1 миллиона горожан и предусматривает расселение 5174 домов.