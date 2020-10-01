РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 окт. В подмосковных Котельниках заготовили 8 тонн холодного асфальта для проведения ямочного ремонта, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В Котельниках за 2020 год было устранено 212 ям. Всего на территории Московской области на автомобильных дорогах ликвидировано более 413 тысяч ям.

«Оцифровка и устранение аварийно-опасных участков ведутся целый год. В настоящее время силами МБУ «Спецтранс» заготовлено 8 тонн холодного асфальта для проведения ямочного ремонта в зимний период», - говорится в сообщении.