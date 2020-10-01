РИАМО - 1 окт. Специалисты утеплили кровлю, разобрали полы в здании лазарета на территории усадьбы Ильинское в Красногорске, работы проводят в рамках проекта «Императорский маршрут», сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Кроме того, произведен ввод воды и электричества, заливка окон, демонтирована отмостка, открыт фундамент по периметру», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что с территории объекта было вывезено 100 кубических метров строительного мусора.

Ранее специалисты провели комплекс инженерных изысканий деревянных и каменных конструкций здания.

Красногорск принимает участие в национальном турпроекте «Императорский маршрут», который направлен на возрождение основ историко-культурной и духовной составляющих России, ее достижений в период правления династии Романовых.

Новый туристический маршрут покажет, как жила и хранила традиции семья последнего российского императора, а также о членах императорской семьи - меценатах и благотворителях.

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