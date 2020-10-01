РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 окт. Практически во всех хостелах в подмосковных Котельниках выявили нарушения, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Сотрудники администрации завершили работу по мониторингу хостелов и мини-отелей, расположенных на территории городского округа. Работа проведена по 26 объектам.

«Нарушения выявлены практически во всех хостелах. 20 актов о выявленных нарушениях направлены в управление МЧС России, 5 актов направлены в Федеральную налоговую службу, 3 акта - в Роспотребнадзор. По четырем хостелам совместно с сотрудниками полиции ведется работа по установлению собственников», - говорится в сообщении.

На момент начала проверочных мероприятий информация в отделе была только по 18 объектам. В ходе мониторинга было дополнительно выявлено еще 8 хостелов, 3 из которых были выявлены благодаря сообщениям от бдительных граждан. Дальнейшая работа будет проводиться совместно с контрольно-надзорными органами, в компетенцию которых входят полномочия по привлечению к ответственности хозяйствующих субъектов, вплоть до приостановки их деятельности.