РИАМО - 1 окт. В столице за прошедшие сутки вылечили 1211 человек от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших превысило 249,8 тысяч, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего из столичных больниц выписан 249 861 человек», — сказала Ракова.

Из-за роста случаев коронавируса гражданам старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями и беременным рекомендовали оставаться дома и избегать общественных мест с 28 сентября.

Также с 5 по 28 октября школьники города отправятся на каникулы.

Всем москвичам и гостям столицы необходимо носить маски и перчатки в общественных местах и в транспорте для предотвращения распространения инфекции.

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Текстовая трансляция

1 ОКТЯБРЯ

- Более 38 тыс мигрантов протестировали на Covid‑19 в Подмосковье с 29 июля. Выявлено 45 случаев заражения.

- Еще 1211 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. За весь период пандемии в городе выздоровели 249 861 человек.

- В столице за сутки скончались 24 пациента с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5254 человека