РИАМО - 1 окт. Специалисты продолжают работы по реставрации здания родильного приюта на территории усадьбы Ильинское в Красногорске, работы проводят в рамках проекта «Императорский маршрут», сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«В настоящее время в родильном приюте произведено вывешивание здания по технологии лифтинг, после чего специалисты приступят к полной реставрации фундамента», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в октябре-ноябре запланирована реставрация стен и стропильных конструкций здания. В декабре специалисты приступят к реставрации кровли здания.

«В 2021 году в январе-марте начнется замена внутренних инженерных коммуникаций. Кроме того, с марта на июнь запланированы отделочные работы», - добавил сотрудник пресс-службы.

Все работы в усадьбе проводятся в соответствие с планом.

Красногорск является участником национального туристического проекта «Императорский маршрут». Проект реализуется под эгидой министерства культуры РФ совместно с Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом.

Цель проекта - возрождение основ историко-культурной и духовной составляющих России, ее достижений в период правления династии Романовых. Маршрут расскажет о том, как жила и хранила высокие традиции благочестия семья последнего императора, а также о членах императорской семьи - щедрых меценатах и неутомимых благотворителях.

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