РИАМО - 1 окт. Сотрудники Международного института стратегических исследований в Лондоне определили военную мощь России в докладе «Модернизация российских вооруженных сил: оценка» как максимальную со времен холодной войны, сообщает РИА Новости.

Специалисты отметили, что после вложения инвестиций и реформирования армия РФ значительно прибавила в профессионализме и оснащенности. При этом больше всего был модернизирован ядерный потенциал и воздушно-космические силы. Кроме того, высокого уровня боеготовности достигли сухопутные войска и военно-морской флот.

«Сегодня российские вооруженные силы превратились в действенный военный инструмент, а Москва продемонстрировала готовность использовать его или угрозу его применения», – уточняется в материале.

В докладе отмечается, что реформирование российской армии, ставшее причиной значительного усиления, начали проводить после конфликта, который произошел в Южной Осетии в 2008 году.