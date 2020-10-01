РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 окт. Сотрудники ГИБДД Люберец с 3 октября проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» по пресечению и предупреждению управления автотранспортом водителями в состоянии опьянения, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Рейды будут проводиться 3 октября по адресу: улица Инициативная, дом 5/1; 10 октября по адресу: деревня Марусино, улица Заречная, дом 11, корпус 4; 17 октября по адресу: горокруг Котельники, Новоегорьевское шоссе, 1 километр; 24 октября по адресу: Комсомольский проспект», – говорится в сообщении.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении сумма штрафа составит 50 тысяч рублей, а срок лишения права управления – 3 года.