РИАМО - 1 окт. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и в подмосковном Жуковском утром в четверг задержали и отменили 71 рейс, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали 13 рейсов и отменили 18 рейсов. В аэропорту Домодедово задержано 10 прилетов и вылетов, еще 11 отменили. В Шереметьеве отменили семь рейсов, задержали 10.

Согласно данным онлайн-табло прилетов и вылетов, в подмосковном аэропорту Жуковский, задержали два рейса, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.