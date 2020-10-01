РИАМО - 1 окт. Свыше 54 миллионов звонков приняли операторы Единой справочной службы правительства Москвы за пять лет работы, из них 22 миллиона обработал голосовой помощник, сообщается на официальном сайте мэра города.

Горожане могут позвонить на горячую линию в любое время суток и получить ответы практически на любые вопросы.

«Для улучшения качества обслуживания абонентов и сокращения времени их ожидания на линии мы постоянно совершенствуем функционал и внедряем новые технологии», — сказал глава общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

К примеру, была внедрена система распознавания и анализа речи, а также перевод устной речи в текст. Все это позволило вывести работу службы на новый уровень

С начала текущего года уже поступило почти 9,5 миллиона обращений, а более 6 миллионов звонков с января по сентябрь принял голосовой помощник — он обрабатывает примерно 60% всех звонков.

Голосовой помощник знает ответы на вопросы по 62 направлениям и находит нужную информацию в базе в два-три раза быстрее живого оператора.