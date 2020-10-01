РИАМО - 1 окт. В ходе пожара в квартире жилого дома на 1-й Рейсовой улице во Внукове погиб человек, пятерых удалось спасти, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«Возгорание произошло 30 сентября в 22:44 по адресу: 1-я Рейсовая улица, дом 5. В одной из квартир на втором этаже загорелись личные вещи и мебель», – уточняется в сообщении.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. В 23:07 сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

Пожарные спасли пятерых человек. С третьего этажа были спасены три человека, из них один ребенок. Со второго этажа спасено два человека. В загоревшейся квартире погиб один человек.