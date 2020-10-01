РИАМО - 1 окт. В настоящее время в подмосковных лесах сухо и обильного урожая грибов нет, но любители прогулок смогут найти подберезовики и подосиновики, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Сезон грибов на сегодняшний день довольно сдержанный, можно сказать – скудный. Сейчас сухо, обильного урожая съедобных грибов нет. Можно местами встретить подберезовики и подосиновики. Почти нет осенних опят, их сезон еще впереди», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в сейчас в лесах области очень много мухоморов, которые специалисты настоятельно рекомендуют не срезать и не топтать.

«Хотим напомнить, что сбивать, срезать и топтать мухоморы не стоит. Это микоризообразователи, которые позволяют лесу лучше расти, а также они полезны в некоторых случаях и для животных», – подчеркнул представитель пресс-службы регионального комлесхоза.