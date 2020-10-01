РИАМО - 1 окт. В Москве срок подачи заявок на получение субсидий на развитие производства продлили до 30 октября, сообщается на официальном сайте мэра города.

Все заявки рассматривает отраслевая комиссия по финансовой поддержке организаций.

«Эта мера поддержки оказывает реальную помощь. В этом году она особенно востребована промышленниками, в связи с чем сроки подачи заявок продлили до 30 октября включительно», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что с 2012 года поддержку в виде субсидий получили более 100 предприятий на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. С начала 2020 года восемь производителей получили одобрение заявки на общую сумму 146 миллионов рублей.

При этом глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров пояснил, что одно предприятие может получить максимум 200 миллионов рублей в год на оплату процентов по кредитам на приобретение оборудования. Еще 100 миллионов рублей положено на возмещение части расходов по лизингу и на компенсацию почти половины затрат по присоединению объектов к системам инженерно-технического обеспечения.