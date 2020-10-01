РИАМО - 1 окт. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что во время испытания вакцины «Спутник V» ни добровольцам, ни врачам неизвестно, что ставится пациентам — вакцина или плацебо, сообщает РИА Новости.

По словам ученого, каждому участнику испытания вакцины присваивают код, не позволяющий ввести одному человеку и плацебо, и вакцину одновременно.

«Никто не знает, знает только компьютер, который все зашифровал. Человеку присваивается код», — уточнил Гинцбург.

По словам специалиста, добровольцы узнают, что им поставили, только после окончания испытаний вакцины.

Первая в мире вакцина для профилактики коронавируса была зарегистрирована в России в августе 2020 года. Ее назвали «Спутник V». Лекарство предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели. После регистрации клинические исследования препарата начались в Москве 7 сентября.

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