РИАМО - 1 окт. В октябре любители астрономии смогут наблюдать в Московском регионе метеорные потоки Дракониды и Ориониды, сообщила РИАМО научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

«В октябре действуют два метеорных потока - Дракониды, которые можно увидеть 8 октября, и Ориониды, активность которых прогнозируется 21 октября», - сказала Рублева.

Она отметила, что оба астрономических явления можно будет увидеть невооруженным глазом. На Дракониды лучше всего смотреть за городом, подальше от городских огней.

Ориониды можно будет наблюдать после двух часов ночи, однако яркая Луна может засвечивать отдельные тусклые метеоры.