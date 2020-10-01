РИАМО - 1 окт. В столичных ЗАГСах сократилось время повторной выдачи документов, которые были оформлены ранее в других регионах, теперь данный процесс занимает один день, если нужной записи не обнаружат — до трех рабочих дней, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На протяжении последних двух лет мы переводим актовые записи в Единый государственный реестр ЗАГС. В нем находится уже более 20,2 миллиона актовых записей. Это 75 процентов от общего количества записей в Москве», — сказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, именно благодаря цифровизации данных удалось сократилось время выдачи повторных документов, оформленных в отделах ЗАГС в других регионах страны.

Время выдачи документа зависит от того, есть ли актовая запись в едином реестре. Если она есть, то повторный документ выдадут в день обращения в любом московском отделе ЗАГС. Если же ее нет, то повторный документ заявитель получит в течение трех рабочих дней.