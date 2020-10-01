РИАМО - 1 окт. Жители Москвы и Подмосковья 14 октября смогут наблюдать уникальное астрономическое явление - противостояние Марса, сообщила РИАМО научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

«Четырнадцатого октября произойдет противостояние Марса. В этот день планета будет очень яркой и видна высоко над горизонтом вечером и ночью», - сказала Рублева.

Она добавила, что Марс можно будет увидеть невооруженным глазом, но все же лучше воспользоваться биноклем или телескопом.

Следующее противостояние Марса случится только в 2035 году.