РИАМО - 1 окт. Новый инструмент системы цифровой поддержки врачей появился во взрослых поликлиниках Москвы, сервис ускоряет диагностику пациентов, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В работу столичных поликлиник внедрен инструмент системы цифровой поддержки врачей — пакетные назначения на диагностику. При постановке предварительного диагноза программа сразу предлагает врачу максимально полный набор исследований для дальнейшей диагностики», — сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пилотный проект работает на базе четырех городских поликлиник. Время на назначение исследований сокращается в десять раз — до 15 секунд.

На данный момент пакетные назначения доступны для 54 групп диагнозов, которые составляют 90% обращений по заболеваниям, которые выявлены впервые.

Алгоритм на базе клинических рекомендаций по каждому предварительному диагнозу предлагает список обязательных лабораторных и инструментальных исследований, а также консультаций у специалистов. При этом состав пакета может быть расширен на усмотрение доктора.