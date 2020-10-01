РИАМО - 1 окт. Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что при появлении недомогания следует сразу вызывать на дом врача и не заниматься самолечением, сообщает Национальная служба новостей.

«Если вам стало худо, если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет. Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека», – сказал Зуев.

Он подчеркнул, что главным симптомом Covid-19 является отсутствие обоняния. Это же явление может быть показателем того, что человек заболел ОРВИ или гриппом.

Зуев отметил, что все три заболевания являются пневмотропными вирусами. Эксперт отметил, что они поражают дыхательную систему, поэтому для избежания печальных последствий необходимо обращаться за медицинской помощью незамедлительно.

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