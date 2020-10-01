РИАМО - 1 окт. Бизнесмены могут рискнуть и открыть свой ресторан или кафе в ковидную эпоху при наличии финансовой подушки и тщательно подобранной локации, сообщила РИАМО советник президента Федерации рестораторов и отельеров России по правовым вопросам, директор департамента ФРиО по развитию гостиничного бизнеса Олимпиада Знаменская.

«Если у вас есть деньги, то почти любая обстановка будет благоприятной для открытия собственного заведения. Если у человека есть финансовая подушка безопасности, он видит хорошую локацию, где закрылся недавно ресторан, то можно рискнуть», - сказала Знаменская.

Она отметила, что ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса, сильно повлияли на стоимость аренды помещений.

«Арендодатели в связи со всеми ограничениями сейчас готовы снижать цены на съем помещения. Если удастся договориться на хорошую цену, то можно, в принципе, создавать свой бизнес», - добавила Знаменская.

По словам эксперта, в целом на успешность предприятия общественного питания влияет множество факторов, среди которых концепция заведения и политика ценообразования.

Ранее Знаменская сообщила РИАМО, что российским рестораторам потребуется не менее пяти лет для полного восстановления бизнеса после отступления пандемии коронавируса.