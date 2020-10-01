РИАМО - 1 окт. Российская столица получила награду на международном конкурсе Всемирной организации умных устойчивых городов (WeGO) Smart Sustainable City Awards в номинации «Эффективность правительства», на конкурсе отметили мобильное приложение «Моя Москва», говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий города.

Первое место в номинации занял южнокорейский город Коян.

«Мы рады, что международные эксперты высоко оценили нашу работу. Развитие цифровой среды в Москве — процесс непрерывный, это напрямую связано с городским комфортом, качеством жизни и конкурентоспособностью нашего города в сравнении с другими мегаполисами мира», — сказала заммэра города – руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

«Моя Москва» — это официальное мобильное приложение портала mos.ru. Его запустили в конце 2018 года. Менее чем за два года его скачали 1,7 миллиона раз. Жители Москвы уже получили с помощью приложения свыше 3 миллионов электронных услуг.

Горожане могут получить с помощью приложения доступ к онлайн-услугам и сервисам, а также узнавать столичные новости и получать консультации операторов общегородского контакт-центра.

Основной функционал приложения доступен для пользователей с особенностями здоровья. Например, можно настроить шрифты, есть функция VoiceOver. Приложение соответствует всем стандартам операционных систем Apple и Google.

«Такое международное признание, как премия WeGo, — еще одно доказательство востребованности и высокого уровня оказания онлайн-услуг и сервисов в Москве. Это также большой стимул для нас создавать новые и совершенствовать уже существующие услуги и сервисы на основе современных трендов и мнения жителей, развивая цифровую экосистему столицы», — сказал руководитель департамента информационных технологий города Эдуард Лысенко.

Всемирная организация WeGO объединяет правительства городов, заинтересованные во внедрении и развитии электронного управления. На сегодняшний день организация объединяет уже свыше 200 городов. Столица является членом организации с 2015 года.

Премия Smart Sustainable City Awards присуждается лучшим проектам в сфере электронного управления раз в три года. В 2017 году Москва удостоилась специального упоминания в категории «Предоставление государственных услуг в электронной форме».