РИАМО - 1 окт. В столице за прошедшие сутки скончались 24 пациента с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5254 человека, сообщает оперативный штаб Москвы.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — напоминается в сообщении.

В связи с увеличением числа заражений коронавирусом и количества госпитализаций жителям столицы рекомендуют соблюдать все меры профилактики и по возможности ограничить число контактов.

Граждан старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин попросили оставаться дома с 28 сентября.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому столичные школьники отправятся на каникулы с 5 по 18 октября.

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- В Роспотребнадзоре допустили введение дополнительных ограничений из‑за коронавируса. Все зависит от динамики заболеваемости.

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- За сутки в России зарегистрировали 8 481 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 222 больных. В Москве - 2 308.

- В Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса в рамках исследования. Второй этап вакцинации проводят в медицинских организациях, где были привиты первые участники исследования.

- Ряд магазинов и парикмахерских закрыли в Москве за сутки за нарушение масочного режима. Всего в столице с 12 мая было закрыто 62 продуктовых магазина.

- В Москве снова организовали доставку дров на дачи самоизолированных горожан. Ранее столичные власти порекомендовали горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим до 28 октября включительно.

- В столице скончались 27 пациентов с подтвержденными коронавирусной инфекцией и пневмонией. За весь период эпидемии в городе жертвами инфекции стали 5 230 человек.